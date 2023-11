Incidente all’incrocio. Si schianta con un furgone. Motociclista muore a 32 anni

La moto impazzita all’altezza dell’incrocio, una carambola sulla strada e poi l’impatto contro un furgone, muore centauro di 32 anni. È accaduto ieri sera a Cassina in via Roma, il tratto di Padana superiore che attraversa l’abitato cassinese, in prossimità dell’incrocio con la via Donatori del Sangue. La vittima è un cittadino di origine colombiana, C.J.A., residente nella vicina Gorgonzola. Nello schianto aveva riportato lesioni subito valutate come gravissime. Trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza è deceduto un’ora dopo l’incidente, a dispetto dei tentativi di salvargli la vita. Sulla dinamica esatta dello scontro e del dramma indagano i carabinieri di Cassina de pecchi, che ieri sera sono intervenuti sul posto, hanno coordinato i soccorsi e poi eseguito i rilievi.

L’incrocio teatro dello scontro è quello alla periferia ovest dell’abitato, dove la centralissima, e battutissima, via Roma, incrocia alcune laterali fra cui la via Donatori, che conduce alla zona residenziale e di servizi a sud della città. Secondo una prima ricostruzione il conducente della moto all’improvviso avrebbe perduto il controllo del mezzo, rovinando a terra dopo una paurosa carambola e terminando la corsa contro il furgone. Il motociclista rimasto a terra è stato immediatamente soccorso dai sanitari, e poi condotto, in codice rosso, all’ospedale san Gerardo, dove è stato affidato alle cure dei medici. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano, il decesso è stato constatato a meno di un’ora dall’arrivo in ospedale. Ulteriori accertamenti delle forze dell’ordine contribuiranno a chiarire la dinamica esatta dei fatti, consumatisi, tuttavia, in un orario in cui la Statale è molto battuta e dunque, si suppone, davanti a molti testimoni. I rilievi sul luogo dello schianto sono durati a lungo. L’area è quella viabilisticamente più critica dell’abitato cassinese, già teatro di incidenti in passato. Critico l’incrocio, pure regolato da semafori, dove si è verificato l’incidente di ieri, critico l’intero asse urbano della Statale, dove sono in fase di progetto alcuni interventi strutturali e una rotonda.