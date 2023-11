Incidente a Cassina, chi è la vittima Andres Cardenas. Lascia due bimbi piccolissimi

Cassina de’ Pecchi (Milano) – Si chiamava Jimmy Andres Cardenas il 32enne di Gorgonzola che, l'altra sera, è rimasto vittima dello schianto della sua moto contro un furgone sulla Padana superiore, a Cassina de’ Pecchi. L'uomo era rimasto gravemente ferito nello scontro, si era spento poco dopo il ricovero all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il giorno dopo il dramma commozione e cordoglio si respirano forte a Gorgonzola, la città dove l'uomo, di origine colombiana, dipendente di una logistica, viveva da tempo ed era molto conosciuto. Cardenas lascia la moglie Rebekita e due bambini piccolissimi, "una terribile tragedia", commenta chi lo conosceva. Ulteriori accertamenti intanto sono in corso sulla dinamica dell'incidente mortale, verificatosi a Cassina, all'incrocio fra via Roma (la Padana nel tratto che attraversa l'abitato) e via Donatori del Sangue, poco prima delle 20 dell'altra sera. Secondo la prima ricostruzione, a cura dei carabinieri di Cassina, il colombiano avrebbe perduto all'improvviso, e per cause ignote, il controllo della moto, finendo, dopo una carambola sulla strada, la sua corsa contro un furgone. Immediatamente sul posto erano giunti i soccorritori, per il 32 enne, subito apparso in condizioni disperate, la corsa all'ospedale san Gerardo, e i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Poco dopo, il decesso.