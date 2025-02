Incidente in A8 oggi: due feriti, 7 auto coinvolte. Pesantissime code verso Milano

Milano, 4 febbraio 2025 – Grave incidente stradale poco prima dell’alba di oggi, martedì 4 febbraio 2025, lungo l’autostrada A8 Varese-Milano al km 1.1. Intorno alle 5.45 un incidente ha coinvolto sette auto e portato al ferimento di due persone, un uomo di 59 anni e una donna di 62 anni. È stata disposta la chiusura del tratto tra Fiera Milano e il bivio con la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) con due ambulanze e una automedica, il personale Ats e la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale: lunghe code si sono formate in accesso alla città, in vista dell’orario di punta dell’accesso a Milano di migliaia di pendolari, per motivi di studio o lavoro. Da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Le due persone ferite sono state portate in ospedale una in codice rosso, una in codice giallo.

Le strade alternative

In alternativa, chi viaggia in direzione di Milano/Venezia, dopo l'uscita obbligatoria a Fiera Milano, dove si sono formati 4 km di coda a partire dallo svincolo di Lainate-Arese, può seguire le indicazioni per la Tangenziale Ovest di Milano con rientro alla Barriera di Milano Ghisolfa. Chiuso anche il bivio con il raccordo Fiera Milano da entrambe le provenienze. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.