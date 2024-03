Investito da moto, viene sbalzato contro bus della 94: pedone in ospedale a Milano

Milano – Incidente stradale oggi, lunedì 25 marzo, in via Francesco Sforza 43. Tutto è successo intorno alle 10 di stamane a Milano. Un pedone è stato investito da un motociclo con successivo urto, da parte del pedone, di un autobus ATM della linea 94, in fermata.

Stando a quanto emerso, il motociclista ha rifiutato cure mediche mentre il pedone è stato trasportato da ambulanza all'ospedale Policlinico in codice giallo, con pronto soccorso allertato.