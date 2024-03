Inchiesta Milan, Ibrahimovic e il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia: “Ecco chi è il vero proprietario”

Milano – Sulla vicenda dell’inchiesta della Procura milanese sulla reale proprietà del Milan è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic, con una battuta alla Ibra: “Il vero proprietario del Milano? Sono io, ma questo è un segreto”.

L’ex stella rossonera, attualmente senior advisor di RedBird per il Milan, ha parlato della situazione del club intercettato da Ilario Staffelli di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato un Tapiro d’Oro (l’ottavo per Ibra). Durante lo scambio con l’inviato del tg satirico (che andrà in onda stasera) l'ex calciatore ha poi rilasciato una dichiarazione più seria sull’argomento: “C’è stato un controllo – ha detto, riferendosi alla perquisizione degli uffici di casa Milan – ma non hanno trovato niente”.