La Guardia di Finanza a Casa Milan: perquisizione nella sede rossonera

Milano, 12 marzo 2024 – Sono in corso perquisizioni dei militari della Guardia di Finanza a Casa Milan, la palazzina che ospita la sede del club rossonero in via Aldo Rossi. A dare la notizia è l’edizione online del quotidiano La Repubblica.

In azione è il personale del nucleo di polizia valutaria delle Fiamme Gialle. L’accesso agli uffici sarebbe da collegare all’inchiesta aperta dalla procura di Milano nel 2022. L’ipotesi di accusa avanzata inizialmente era appropriazione indebita. Il fascicolo era stato aperto in seguito al ricorso presentato dalla società lussembrughese Blue Skye, ex socio di minoranza. Al centro degli accertamenti c’è il passaggio di quote dal fondo Elliott a RedBird, la società guidata da Gerry Cardinale, attuale proprietaria del Milan.

Sempre il quotidiano romano sostiene come non siano da escludere notifiche di provvedimenti a dirigenti del club, in merito proprio all’affare Elliott-RedBird.