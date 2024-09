Incendio in un grattacielo di via Trasimeno a Milano: intossicate una bambina e una donna, centinaia di sfollati

Milano, 18 settembre 2024 – Due incendi gravi, tra questa notte e le prime ore della mattinata, tra Milano e provincia, hanno causato un morto, due ferite e centinaia di sfollati. A Milano, in via Trasimeno al quartiere Adriano un rogo è scoppiato all'ottavo piano di una palazzo di ventuno piani.

È stato necessario lo sgombero dell'intero stabile in cui risiedono alcune centinaia di persone. Le fiamme, secondo quanto riferito dal 118, hanno causato l'intossicazione della donna proprietaria dall'appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme e di una bambina che sono state portate in ospedale in condizioni sembra non gravi. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze mentre sono stati messi a disposizione alcuni autobus per accogliere gli sfollati in attesa che l'incendio sia domato e sia verificata l'agibilità del palazzo.

Poche ore prima, invece, a Corsico un uomo di 60 anni è stato trovato carbonizzato all'interno del suo appartamento. L'allarme è stato dato intorno alle 2 e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118 che però non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte dell'uomo. Ignote, allo stato, le cause dell'incendio.