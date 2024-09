Grave incendio in via Cantoni a Milano: tre morti, tra cui una 17enne. Si indaga sulla pista dolosa

Il bilancio è drammatico: tre morti. L'incendio è divampato alle 23 di giovedì 12 settembre in uno showroom di via Ermenegildo Cantoni 3, una stradina a senso unico a due passi dalla stazione ferroviaria di Milano Certosa: nel rogo sono deceduti una diciassettenne, un diciannovenne – questi due erano fratello e sorella – e un ventiquattrenne, tutti di nazionalità cinese. Dalle prime informazioni, i primi due erano residenti in città, mentre il più grande viveva a Torino.

In via Cantoni, nell'estrema periferia nordovest della città, sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e la Protezione civile. Le fiamme hanno completamente distrutto uno showroom di interni (sedie, tavoli e letti) su due piani, ricavato in un capannone con l'insegna della ditta Wang sas.

L'attività commerciale andata in fiamme in via Cantoni 3 (Ansa/Andrea Fasani)

I ragazzi sono stati ritrovati in bagno o nelle immediate vicinanze, dove probabilmente hanno cercato di rifugiarsi per sfuggire al fuoco; purtroppo le esalazioni si sono rivelate fatali sia per loro sia per il pitbull che era in loro compagnia. Uno dei deceduti indossava il pigiama, il che lascia pensare che avrebbe passato lì la notte; e pare che su alcuni letti ci fossero anche delle coperte.

I primi rilievi, proseguiti fino all'alba, hanno fatto emergere che l'incendio si è sviluppato nella parte anteriore dello spazio espositivo, mentre i corpi sono stati ritrovati sul retro, in una zona adibita a magazzino: verosimilmente i tre ragazzi hanno cercato disperatamente un rifugio per mettersi al riparo, dopo essersi trovati davanti un invalicabile muro di fuoco che ha impedito loro di uscire in strada.

Le tre vittime avrebbero passato la notte dello showroom (Ansa/Andrea Fasani)

Al momento, non ci sono ancora certezze sulle cause dell'incendio. Tuttavia, gli investigatori di Arma e vigili del fuoco starebbero vagliando con molta attenzione la pista dolosa. Stando a quanto risulta, non sono state trovate evidenti tracce di accelerante o di contenitori di materiale infiammabile, ma ciò non esclude che sia stata una mano esterna a innescare il rogo. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a notte, così come le verifiche sulla stabilità dell'edificio.