Incendio Truccazzano oggi, brucia ancora l’azienda di materiale plastico. Allarme per l’aria, si teme contaminazione alimentare

Brucia ancora a Truccazzano il grande capannone della ditta di stoccaggio imballaggi plastici Arcadia. Dal primo pomeriggio di ieri il deposito in via Guido Rossa, a ridosso della Rivoltana, è avvolto dalle fiamme e solo grazie all’infaticabile lavoro di oltre nove squadre di vigili del fuoco si è evitato che l’incendio potesse propagarsi alle aziende vicine, tra cui una di prodotti farmaceutici.

Secondo le previsioni iniziali la notte sarebbe dovuta servire per spegnere gli ultimi focolai, ma così non è stato. E stamani si notano ancora lingue di fuoco provenire dal deposito, sebbene molto più contenute rispetto alle immagini viste ieri. La situazione è sempre a rischio, qualora dovesse soffiare il vento, ma al momento resta controllata. I vigili del fuoco resteranno al lavoro ancora per gran parte della giornata per spegnere le fiamme e bonificare l’area.

Superato il timore che potessero esserci feriti o intossicati, resta però la grande paura per l’impatto ambientale. Ieri i sindaci di Truccazzano, Melzo e Liscate, i comuni dell’area circostante l'azienda, sono stati convocati in prefettura assieme ai tecnici di Arpa, Ats e a vigili del fuoco e carabinieri, per un vertice urgente sulla sicurezza. Al termine dell’incontro i primi cittadfini hanno emanato un comunicato con le precauzioni che i residenti dell’area devono adottare almeno per le prossime 72 ore.

Da ieri Arpa ha iniziato il monitoraggio della qualità dell’aria nella zona effettuando una serie di campionamenti, ma ci vorranno 72 ore per avere dati relativi alla presenza di eventuali micro inquinanti. Oggi sono in programma le analisi Ats sulle aziende agricole e gli allevamenti della zona per verificare eventuali contaminazioni alimentari. In attesa di un quadro preciso della situazione, Ats e Arpa forniscono alcune raccomandazioni a tutela della salute: