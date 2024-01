Fumo alla fermata della metropolitana M4 a Linate: stazione evacuata e vigili del fuoco in azione

Milano, 21 gennaio 2024 – Vigili del fuoco in azione presso la stazione della metropolitana M4 di Milano – Linate, in seguito alla segnalazione di fumo all’interno della struttura. Come precauzione, la stazione è stata evacuata al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale presente.

Sul luogo dell’incidente sono giunte due autopompe, un veicolo con i supporti per la protezione delle vie respiratorie e un carro speciale per gli interventi di soccorso in metropolitana.

I Vigili del Fuoco hanno operato in stretto coordinamento con le autorità locali e il personale della metropolitana per individuare la causa dell’emissione di fumo e per garantire che l’area sia sicura e priva di pericoli. Non sono stati segnalati feriti o danni materiali.