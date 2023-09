Via degli Anemoni, esplode una caldaia e divampa un incendio nella scuola primaria: evacuati 240 bambini

Milano, 14 settembre 2023 – Paura stamattina nella scuola primaria di via degli Anemoni 8, a Primaticcio, dove è improvvisamente scoppiata una caldaia e l’esplosione ha provocato un incendio.

L’esplosione della caldaia

Stando alle prime informazioni, attorno alle 9.30 una delle tre caldaie che alimentano l'impianto dell'istituto scolastico è esplosa per cause ancora da accertare, provocando un incendio. La caldaia esplosa era posizionata al piano seminterrato dell'istituto scolastico, di fianco ad altre due. Lo scoppio non ha provocato danni alle altre caldaie

L’allarme ai vigili del fuoco

Dalla scuola è partito subito l'allarme ai vigili del fuoco, che hanno inviato diversi mezzi dal distaccamento di via Sardegna, il più vicino al luogo dell'incidente: i pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali.

L'evacuazione

Nessuna conseguenza, per fortuna, per i 240 bambini presenti in quel momento nelle aule e per il personale scolastico (25 persone in tutto). Alunni, educatori e operatori sono stati evacuati a scopo precauzionale e non sono più rientrati per consentire ai vigili del fuoco di svolgere ulteriori controlli e accertare le cause dell'esplosione.