Rogo nella Casa per coniugi di Milano, dove andranno gli anziani evacuati

Milano – "Stiamo lavorando per preparare la ricollocazione delle persone in codice verde che riteniamo possano essere già dimesse tra non molto. Chi potrà rientrerà in questa struttura, altri in quelle convenzionate". Così l'assessore al Welfare e Politiche sociali, Lamberto Bertolé, fuori dalla Casa di riposo per coniugi di Milano, dove un incendio ha causato la morte di sei persone. "Stiamo avvisando tempestivamente tutti i famigliari". La struttura, di proprietà del Comune ma gestita in convenzione da un ente, non è stata completamente evacuata in quanto le fiamme e il fumo hanno interessato solo un'ala.

L'ingresso della Casa di riposo dove nella notte è scoppiato l'incendio

Regione Lombardia

Anche da parte di Regione Lombardia arriva la disponibilità a collaborare per trovare una sistemazione a chi non potrà rientrare in struttura. "Regione Lombardia esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime del grave incidente accaduto a Milano". Così il presidente Attilio Fontana, a nome della Giunta regionale. "Un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti - aggiunge - e un augurio di pronta guarigione alle persone ricoverate negli ospedali. La Regione Lombardia - conclude Fontana - si è immediatamente messa a disposizione per cercare di rivolvere situazioni o problematiche connesse all'accaduto, prima fra tutte la ricollocazione degli ospiti della struttura".

Il rogo

L’incendio della scorsa notte, limitato a una stanza, ha provocato la morte di sei persone. Il fumo si è diffuso in altre aree della struttura. Circa ottanta le persone ricoverate, di cui circa sessanta in codice verde, una quindicina in codice giallo e due in codice rosso.