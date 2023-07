Incendio in casa di riposo a Milano, un centinaio di anziani portati in salvo con teli e lenzuola

Milano – "L'allarme è arrivato intorno all'1.30 del mattino, l'intervento è stato straordinariamente veloce e soprattutto è stato posto in essere un programma particolare relativo ai grandi disastri, per cui è stata possibile l'evacuazione di più di 80 persone che sono state dislocate in maniera estremamente efficiente nei vari ospedali della città, anche con valutazioni di gravità differenti". Il pm Tiziana Siciliano spiega così il complesso lavoro che questa notte ha tenuti impegnati vigili del fuoco e soccorritori intervenuti in forze nella Casa di riposo di via dei Cinquecento, a Milano, dove questa notte è scoppiato un incendio che ha causato la morte di sei persone e il ferimento di altre 81.

Il soccorso: i numeri

Stanotte sono intervenuti 45 vigili del fuoco con cinque autopompe, un'autoscala, un carro soccorso e gli specialisti del Nucleo Nbcr. Areu ha inviato sul posto 25 ambulanze, tre automediche e un mezzo per il coordinamento sanitario. Due autobus Atm e un pullmino della Protezione civile sono stati utilizzati per il trasporto dei degenti in altre strutture sanitarie.

Chi sono le vittime dell’incendio di via dei Cinquecento

L’evacuazione dei pazienti

I vigili del fuoco sono intervenuti in massa cercando di mettere in salvo il maggior numero di pazienti possibili. La difficoltà maggiore è stata legata proprio al fatto che molti di loro non camminano o sono allettati: un centinaio di ospiti, raccontano i soccorritori, sono stati tratti in salvo trasportati con teli o lenzuola. Chi ha potuto, è uscito a piedi, accompagnato dai soccorritori.

Pazienti smistati negli ospedali

In ospedale – per le conseguenze dell’inalazione del fumo – sono finite 81 persone, distribuite in 15 diversi pronto soccorso delle strutture ospedaliere di Milano e hinterland. Due pazienti sono molto gravi, in codice Rosso al Policlinico e al San Raffaele; quattordici sono ricoverati in codice giallo, 65 in codice verde.

Al Niguarda si sono 11 pazienti in codice verde e 2 in codice giallo

A Monza San Gerardo 11 in codice verde

Al Policlinico di Milano uno in codice rosso e tre in codice giallo

Al San Raffaele uno in codice rosso e uno in giallo

Al San Carlo 2 codici verdi e un giallo

A Melegnano 5 verdi

A San Donato 8 verdi e 1 giallo

Al San Paolo 2 verdi e 2 gialli

Al Fatebenefratelli 10 verdi e 1 giallo

In Città studi 2 gialli

Al Sacco - 2 verdi

All’ospedale di Sesto 5 verdi

Al Bassini di Cinisello 4 verdi

All’Humanitas 3 verdi e 1 giallo

Al Multimedica 2 verdi