Incendio Milano: come stanno i feriti e gli intossicati della Casa per Coniugi

Sono 81, in totale, le persone rimaste ferite nel rogo divampato questa notte, quella fra giovedì 6 e venerdì 7 luglio, alla Rsa Casa per Coniugi di via per Cinquecento. Le fiamme hanno provocato la morte di sei ospiti, cinque donne e un uomo.

Le condizioni dei feriti

Incendio casa di riposo via dei cinquecento

Sono due i soggetti le cui condizioni destano più preoccupazione. Entrambi sono giunti in codice rosso all’ospedale. A tracciare un quadro su come stiano i feriti è stato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, titolare del fascicolo per omicidio colposo plurimo che è stato aperto in procura a Milano subito dopo i primi accertamenti.

Uno dei pazienti più gravi, ha detto il magistrato dopo il sopralluogo nella struttura dove si è verificato l’incendio, “mi risulta essere intubata, evidentemente per problematiche respiratorie dovute all'esalazione dei fumi, mentre 14 sono in codice giallo, che significa comunque uno stato di gravità, e gli altri in codici verde per controlli". I due intossicati più gravi sono ricoverati al Policlinico e al San Raffaele.

Gli ospedali attivati

Per coordinare l’intervento nella migliore maniera possibile, distribuendo i feriti nella rete degli ospedali di Milano e dell’hinterland, è stato attivato il piano per la gestione delle maxi emergenze, che porta ad attivare diversi centri clinici sul territorio.

Questi gli ospedali coinvolti, con i relativi pazienti che vi sono stati trasferiti: Niguarda 13 pazienti (11 codici verdi e 2 gialli), San Gerardo 11 (11 verdi), Policlinico 3 (1 rosso e 2 gialli), San Raffaele 2 (1 rosso e un giallo), Bassini 4 (4 verdi), Policlinico San Donato 9 (8 verdi e 1 giallo), San Paolo 4 (2 verdi e 2 gialli), Fatebenefratelli 11 (10 verdi e 1 giallo), Città Studi 2 (2 gialli), Sacco 2 (2 verdi) Humanitas Rozzano 4 (3 verdi e 1 giallo), Multimedica 2 (2 verdi), Sesto San Giovanni 5 (5 verdi), Melegnano 5 (5 verdi).