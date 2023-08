Incendio Casa dei Coniugi, sospeso per sei mesi l’accreditamento della Regione

Milano, 8 agosto 2023 – Regione Lombardia sospende per 180 giorni l'accreditamento alla Rsa Casa dei Coniugi di Milano, gestita dalla cooperativa Proges, la struttura di via dei Cinquecento a Milano dove nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio è scoppiato un incendio che ha provocato la morte di sei persone.

Come da programma, lo ha deciso la giunta della Regione, riunita oggi per l'ultima volta prima della pausa estiva, a seguito «dei provvedimenti emessi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gravi fatti accaduti e per la conseguente situazione di grave rischio per la salute dei cittadini», oltre «al mancato mantenimento dei requisiti», ossia in relazione ai problemi riscontrati sul funzionamento dei rilevatori antifumo.

L'accreditamento della Regione è il provvedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un'autorizzazione sanitaria, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Il massimo della sospensione erogabile corrisponde a 180 giorni, dunque sei mesi, il minimo 3 giorni.

L’inchiesta

Attualmente nell’inchiesta sono indagate sei persone: Michela Bolondi e Francesca Corotti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Proges, la cooperativa che gestisce la RSA di proprietà del Comune, Giancarlo Anghinolfi, direttore generale di Proges, Claudia Zerletti, direttrice della struttura di via dei Cinquecento, Michele Petrelli, direttore del Welfare di Palazzo Marino e Guido Gandino, responsabile dell’Area residenzialità che si occupa anche delle strutture di anziani e di persone con disabilità.