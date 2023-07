Milano, all’alba va a fuoco il forno di un ristorante in largo Augusto

Milano – Incendio di un forno all'interno di un ristorante in largo Augusto 7, in pieno centro, questa mattina all'alba. Alle 5.10 è partita la richiesta di aiuto facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con sei mezzi e hanno domato le fiamme. Non ci sono stati feriti né danni strutturali. I pompieri sono al lavoro per accertare le cause.