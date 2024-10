Incendio alla piattaforma ecologica di Pieve Emanuele: spazzatrice in fiamme

Pieve Emanuele (Milano), 23 ottobre 2024 – Un incendio all'interno della piattaforma ecologica di via Sardegna ha tenuto col fiato sospeso i residenti della zona. Il rogo ha interessato un mezzo per la pulizia della strada, una spazzatrice che per cause ancora in fase di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco.

L'incendio è stato spento prontamente dai vigili del fuoco e fortunatamente non ci sono stati feriti; le cause sono ancora da accertare. La struttura resterà chiusa tutta la giornata e sarà nuovamente operativa nella giornata di domani 24 ottobre