Incendio al McDonald’s di piazza Duomo: evacuati personale e clienti

Milano, 15 settembre 2023 – Un principio di incendio si è sviluppato al McDonald’s di Piazza Duomo, a Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 e i vigili del fuoco si sono subito presentati in forze nella centralissima piazza meneghina.

I soccorritori hanno subito provveduto ad evacuare personale e clienti presenti in quel momento all’interno del punto della nota catena di fast food americana. Stando alle prime informazioni, non risultano al momento feriti.

Il precedente

Nella giornata di ieri un altra evacuazione precipitosa in città. È successo nella mattinata alla scuola primaria di via degli Anemoni 8, dove lo scoppio di una delle caldaie nel piano seminterrato, ha costretto 240 bambini e 25 fra insegnanti e collaboratori scolastici a lasciare precipitosamente la struttura. Nessun ferito, per fortuna.