Incendio all’emporio cinese: scende in campo Aika, il cane che fiuta i liquidi infiammabili

Milano – In via Ermenegildo Cantoni è entrata in azione Aika, un pastore belga specializzato nella ricerca di acceleranti di fiamma. Giunto ieri sera a Milano dal comando dei vigili del fuoco di Palermo, nella mattinata di oggi, venerdì 20 settembre, si è messa al lavoro agli ordini del Nucleo investigativo dei Vigili del fuoco palermitani, specializzati in questo genere di indagini.

Il compito del cane, accompagnato dal suo conduttore, è quello di 'fiutare' nello showroom cinese, andato a fuoco giovedì sera, sostanze che potrebbero aver contribuito alla propagazione del rogo, in cui sono morti tre giovani di 17, 18 e 24 anni. Al momento, infatti, gli esami tecnici degli esperti del nucleo investigativo anti-incendi (Nia) del vigili del fuoco non sono riusciti a stabilire con certezza se si sia trattato di un incendio doloso.

Aika "al lavoro"

L'unità cinofila di Palermo si è rivelata "molto preziosa" in altri incendi analoghi. In particolare - spiega una nota dei vigili del fuoco del comando di Milano - quando "si ipotizza l'utilizzo di liquidi infiammabili come causa accelerante del rogo e dove l'uso degli strumento 'classici' come il rilevatore a fotoionizzazione, non è in grado di rilevare concentrazioni significative".