Incendio a Cinisello Balsamo, evacuate 30 persone: le fiamme si sono propagate per “effetto camino”

Milano – Un incendio scoppiato mercoledì pomeriggio negli scantinati di un edificio residenziale in via Palestro 14 a Cinisello Balsamo ha costretto all’evacuazione di 30 persone. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16.30 e il fenomeno dell’“effetto camino” ha fatto sì che i fumi raggiungessero rapidamente i piani superiori del palazzo di quattro piani.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza tutti i residenti, anche se quattro persone hanno dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario del 118 per aver inalato i fumi tossici prodotti dalla combustione. Fortunatamente non si registrano altri feriti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Sesto San Giovanni e via Benedetto Marcello, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento dell’ultimo aggiornamento, i pompieri stavano ancora completando le operazioni di bonifica della zona interessata dall'incendio.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di sistemi di sicurezza adeguati negli edifici residenziali e la rapidità con cui i fumi possono propagarsi attraverso le scale e i vani ascensore, rendendo necessarie evacuazioni immediate per tutelare l'incolumità degli abitanti.