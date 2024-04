Via Corelli, fiamme nel centro di accoglienza: tre ospiti intossicati

Milano, 8 aprile 2024 – Attimi di paura nel centro di accoglienza per immigrati di via Corelli. Questa mattina, lunedì 8 aprile, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti nella struttura, per un principio di incendio sviluppatosi in una delle stanze dormitorio.

Vigili del fuoco e carabinieri sul luogo dell'incendio (Canali)

Alcuni materassi, per cause ancora da stabilire, hanno preso fuoco, ma il tempestivo intervento delle squadre di soccorso, composte da quattro mezzi provenienti dai distaccamenti di Marcallo e Gorgonzola, ha consentito di evitare il propagarsi delle fiamme. Non sono segnalati feriti gravi.

Tre immigrati sono rimasti leggermente intossicati e curati dai sanitari del 118 a seguito dell'inalazione dei fumi. Dopo lo spegnimento delle fiamme, il locale è stato ventilato e messo in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Milano, impegnati nei rilievi.