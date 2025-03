Incendio al Castello Sforzesco: fiamme e fumo, scatta l’evacuazione

Milano, 29 marzo 2025 – Allarme nel cuore di Milano per un principio di incendio che si è sviluppato intorno alle 11 di oggi, sabato 29 marzo, all'interno del Castello Sforzesco. Le squadre dei Vigili del fuoco subito allertate hanno messo sotto controllo le fiamme che – secondo quanto riferito – si erano sviluppate a causa di un trasformatore posto in un pannello espositore.

La densa coltre di fumo sviluppatasi ha costretto i soccorritori ad evacuare le persone che in quel momento si trovavano all'interno del locale. Al momento non si registrano feriti o persone intossicate. Il Castello – una delle zone più frequentate da cittadini e turisti in particolare nel fine settimana – è stato temporaneamente interdetto al pubblico per consentire ai Vigili de l fuoco di mettere in sicurezza l'area e completare le operazioni di bonifica.