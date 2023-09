Inaugurazione a Ottobre del Nuovo Ambulatorio Comunale a Pregnana Milanese

"Lo scorso anno mi ero impegnato pubblicamente a favorire l’arrivo di nuovi medici e insieme alla Giunta abbiamo creato le condizioni perché questa promessa divenisse un fatto concreto. Ora si stanno concludendo i lavori nei locali comunali di via Marconi per allestire gli ambulatori medici. Qui arriveranno i due nuovi medici di medicina generale assegnati al nostro ambito territoriale che hanno scelto Pregnana e che si affiancheranno ai due medici già presenti", è il commento del sindaco di Pregnana, Angelo Bosani. Il Comune nei mesi scorsi, per favorire l’arrivo di nuovi medici di base, aveva messo a disposizione locali comunali a condizioni agevolate. Ora il sogno è diventato realtà, i due nuovi medici, le dottoresse Silvia Basilicò e Lorenza Brivio e i due medici che già avevano l’ambulatorio in paese, la dottoressa Elena Dilletti e il dottor Lanfranco Palvarini, condivideranno lo stesso poliambulatorio. L’inaugurazione è prevista per ottobre. Ro.Ramp.