Inaugurato un nuovo parcheggio: "Ma è lontano da metrò e centro"

Aperto il parcheggio di via Bellini, traversa di via Polveriera. Dopo qualche mese di lavori, lo spiazzo di terra ha definitivamente preso forma e operatività di parcheggio. L’area, realizzata grazie ai fondi del Pnrr, è pavimentata con calcestruzzo ecologico drenante, permette la sosta di 56 auto e ha un lato dedicato allo stazionamento di cinque furgoni. "Il nuovo parcheggio rappresenta un’importante opera che va nella direzione di riqualificazione del quartiere, consentendo ai novatesi di raggiungere con più facilità la vicina stazione di Comasina, capolinea della linea metropolitana Gialla", spiegano dall’amministrazione comunale. Come hanno però fatto notare alcuni cittadini, il parcheggio non è propriamente vicino alla metropolitana di via Comasina, poiché dista circa due chilometri a piedi, così come dalle vie centrali di Novate. Il parcheggio è sicuramente utilizzato da persone che sostano per alcune attività commerciali nei pressi della via e da chi abita in zona.

Nel periodo in cui si sono svolti i lavori, i parcheggi già presenti sulla via Bellini non erano sufficienti a coprire le esigenze dei mezzi che quotidianamente necessitano di un posto dove sostare. "È un peccato che non sia stato pensato un parcheggio più vicino al centro città, dove sono stati tolti parcheggi e a breve quelli rimasti saranno tutti a pagamento. È un modo per allontanare clienti dai negozi e disincentivare chi arriva da fuori città, con il rischio che Novate si chiuda in sé stessa", conclude un gruppo di cittadini.

Davide Falco