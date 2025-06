Inaugurato l’anello ciclopedonale: "Così miglioriamo la qualità della vita"

Tre nuovi chilometri di percorso ciclopedonale di per connettere i Comuni di Milano, dalla fermata Comasina della linea gialla del metrò, Cormano e Novate Milanese. È stata inaugurata ieri mattina, durante gli eventi del Festival della Biodiversità.

"Ora la Balossa può essere fruibile per tutti i cittadini grazie all’investimento di fondi Pnrr, che il nostro Comune era riuscito a intercettare con uno sguardo volto alla condivisione – spiega il sindaco Luigi Magistro -. Il finanziamento ha infatti permesso che il parco potesse essere condiviso con il vicino comune di Novate e il risultato è un luogo le cui potenzialità sono pienamente sfruttate". Ritrovo alle 10,30 dal municipio e arrivo in bicicletta in via Balossa, dove è andato poi in scena uno spettacolo sempre in sella alle due ruote.

"Questa ciclopedonale contribuirà a migliorare la qualità della vita delle persone che hanno rapidamente dimostrato di voler tornare a vivere una dimensione ecologica frutto della fusione di aree agricole a aree naturali, restituendo a questo scenario un ruolo di collegamento tra città contigue basato sulla mobilità dolce, un elemento indispensabile per un nuovo sviluppo urbano – commenta Gian Maria Palladino, sindaco di Novate Milanese -. La bellezza di questa pista è duplice: il contesto naturale e il ruolo di connessione". Memoria storica del territorio, vitalità dello spazio aperto, incentivo alla salute, sottolinea il presidente Marzio Marzorati. "L’uso di materiali sostenibili e l’integrazione con il paesaggio esistente riflettono un approccio rispettoso dell’identità dei luoghi". A corredo dei nuovi percorsi, per garantire la necessaria riconoscibilità paesaggistica e incrementare il valore ecologico dell’area, sono stati previsti un sistema di filari e la creazione di circa un ettaro di nuovi boschi e barriere arbustive in punti strategici.

La.La.