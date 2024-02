Inaugurato il Centro civico con i sindaci del territorio

Inaugurato il nuovo Centro civico. Folla delle grandi occasioni per il taglio del nastro del centro intitolato alla famiglia Morosini, nel cui contesto ha trovato un adeguato spazio la biblioteca comunale che era ospitata nella parrocchia in via Rimembranze. Una festa a cui hanno partecipato numerosi sindaci del territorio. La prima a prendere la parola è stata la vicesindaca Francesca Toscano che ha ringraziato chi, in modo diverso, ha sostenuto e contribuito alla realizzazione dell’opera pubblica. Sono seguiti i saluti della direttrice didattica dell’Istituto comprensivo, Leonilda Adduci, dell’architetto Miriam Caccia in rappresentanza del team di professionisti che ha progettato e diretto i lavori, di Mauro Portaluppi presidente della Cooperativa Effatà che gestisce la biblioteca e di Federico Scarioni di Fondazione per Leggere, l’ente che raggruppa le biblioteche del territorio.

La dottoressa Maria Candida Morosini, alla cui famiglia è stato intitolato il centro, ha ricordato il radicamento dei Morosini a questo territorio (il padre di Maria Candida fu sindaco di Rosate dopo la Liberazione) che si concretizza anche nelle numerose iniziative organizzate presso la cascina Paù di proprietà della famiglia. Alla cerimonia sono intervenuti Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco e Michela Palestra, consigliera regionale.

Mas.Sag.