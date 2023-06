Inaugurato Afolmet Red Point a Milano, Nuovo Spazio per Lavoro e Orientamento

Un nuovo spazio per chi cerca lavoro, per ospitare servizi, iniziative di orientamento e incontri con le imprese. È stato inaugurato ieri Afolmet Red Point a Cascina Merlata, in via Pasolini 3, nel contesto del polo del commercio e per il tempo libero realizzato tra l’ex area Expo e UpTown. L’hub, realizzato da Afol Metropolitana con il supporto di Merlata Bloom Milano e la collaborazione di Nhood ed EuroMilano, è stato promosso dal Comune e dalla Città metropolitana. Con i suoi servizi di recruiting e formazione raggiungerà i cittadini e le aziende a partire dal bacino del Municipio 8. Un’altra iniziativa, promossa dall’assessora al Lavoro Alessia Cappello, è stata messa in campo dal Comune, che cerca giovani tra i 18 e i 25 anni per il il progetto di "osservazione professionale" nato nell’ambito del Patto per il Lavoro. Sarà possibile candidarsi fino al 3 settembre, per avere la possibilità di affiancare, sul modello “job shadowing“, figure professionali di alto livello in diversi ambiti.