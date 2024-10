In via Bernardino de Conti: "Ex parcheggio e discarica. Maciachini rinasce da qui"

Un pattern di triangoli colorati di giallo, arancione e rosso riempie l’asfalto lungo tutta via Bernardino de Conti, alle spalle di piazzale Maciachini. Verniciata pochi giorni fa, la strada era stata pedonalizzata la scorsa estate, con la posa di piante, panchine, rastrelliere, tavoli da ping pong e picnic: è l’ultima “Piazza Aperta” riqualificata dal Comune per offrire agli alunni della vicina scuola uno spazio ludico e sicuro. "È l’inizio della sistemazione di una zona che ha molti problemi: i rifiuti, i negozi chiusi, i pochi luoghi di aggregazione", racconta Nicola Bertasi, presidente del neocostituito Comitato Maciachini 9. Gli fanno eco Luigi Coppola e Giovanni Franzoi, anche loro del Comitato: "La situazione è già migliorata, ma alcuni residenti non vogliono abbandonare l’idea di scorrazzare ovunque con il suv". Non certo Carlo Zini, che abita proprio sulla via: "Prima era un parcheggio selvaggio e una discarica di mobili e spazzatura. È un buon intervento, ma per adesso è poco utilizzata dagli alunni e su alcuni tavoli ci sono persone che bevono e spacciano. Per cui ci sono pro e contro".

Thomas Fox