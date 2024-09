In un mese venti blitz. Stretta su Rogoredo

Non si allenta la pressione delle forze dell’ordine attorno all’area di spaccio che ruota attorno alla stazione Rogoredo e ai binari che portano a San Donato Milanese. Solo a settembre, la polizia ha effettuato venti servizi straordinari di controllo: sotto il coordinamento del commissariato Mecenate, guidato dal dirigente Paolo Catenaro, gli agenti di vari uffici (dalla Mobile all’Anticrimine, dalla Polfer all’Upg) hanno controllato complessivamente 1.400 persone (di cui 500 con precedenti) e 200 veicoli. Il bilancio parla di 19 pusher arrestati, 12 clienti sanzionati e sequestri di droga (eroina, cocaina, shaboo e hashish) e contanti (circa 4mila euro in totale). Nello stesso periodo, sono state avanzate 14 richieste di foglio di via obbligatorio e 14 ordini di allontanamento nei confronti di persone che impedivano agli utenti l’accessibilità e la fruizione dell’infrastruttura ferroviaria.