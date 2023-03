In settantamila con Libera Ritorno a Milano dopo 13 anni In piazza le famiglie degli eroi "Il nostro dolore non passa"

di Marianna Vazzana La marcia dei 70mila da corso Venezia in piazza Duomo per dire basta alle mafie e ricordare le tante vittime della criminalità organizzata è un fiume umano con decine di migliaia di giovanissimi e famiglie in arrivo da tutta Italia e anche dall’estero. Bandiere colorate, striscioni arcobaleno o con slogan sollevati verso il cielo accompagnano la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera di don Luigi Ciotti e da Avviso pubblico, tornata a Milano dopo 13 anni e in concomitanza con il 30esimo anniversario della strage di via Palestro, che sarà il 27 luglio. Colonna sonora è “Imagine“ di John Lennon, suonata dal vivo dal trombettista Raffaele Kohler. I 1.069 nomi delle vittime di mafia vengono letti dal palco di piazza Duomo da più persone. Poi, sul maxi schermo scorrono anche quelli del naufragio di Cutro; in totale, sono 88 i migranti che hanno perso la vita. In prima fila Alessia Villani tiene in braccio una delle sue bimbe mentre gli occhi restano puntati sul palco. Mamma in carrozzina, ha affrontato il viaggio da Genova insieme al marito Davide e alle figliolette Elena e Chiara: "Ci tenevo tanto a esserci...