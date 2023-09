In prima linea per la città "Passione e dedizione" Premio Galatea ad Anzani

di Roberta Rampini

"Non sono un amante dei riconoscimenti, il premio Galatea è istituito quando ero sindaco, con il tempo è stato modificato e ha premiato persone più rappresentative della nostra comunità. Devo dire che qualcuno ogni tanto qualcuno mi diceva che voleva proporre il mio nome e io ho sempre fatto di tutto per respingere questo premio. Ma ora mi trovo con il premio tra le mani e quindi lo condivido con tutti i miei maestri, sostenitori, volontari perché mi hanno dato tante soddisfazioni, e anche qualche grattacapo, ma alla fine ho sempre raggiunto gli obiettivi". Sindaco di Lainate dal 1980 al 1993, fondatore e presidente onorario dell’Associazione Amici di Villa Litta, piccolo imprenditore nel settore della tipografia - si deve alla sua caparbia la nascita del Museo della Stampa e della Fotografia - volontario impegnato su molti fronti, Adriano Anzani, 82 anni ha ricevuto il premio Galatea, il riconoscimento per cittadini lainatesi benemeriti che si sono distinti per la loro attività. La cerimonia si è svolta in occasione della tradizionale Fiera di San Rocco, nell’auditorium dell’Ariston Urban Center di Lainate. A consegnare l’importante riconoscimento il sindaco Andrea Tagliaferro e il vicesindaco Danila Madonnini. "La consegna del premio Galatea è l’occasione per ringraziare Adriano Anzani per la testimonianza di grande attaccamento alla nostra comunità, da sindaco ma soprattutto ricercatore e conoscitore della nostra storia e Villa Litta che ha fatto conoscere e valorizzare, in Italia e all’estero, animato da una straordinaria passione per la cultura che continua a tramandare anche alle giovani generazioni - dichiarano sindaco e vicesindaco - la sua candidatura è stata votata all’unanimità dal consiglio comunale per la sua straordinaria dedizione da oltre 40 anni è impegnato a far conoscere Lainate e il suo gioiello storico". Consapevole del valore della conservazione della memoria, Anzani da mesi è impegnato in un altro progetto. "Sto lavorando per realizzare un archivio fotografico del territorio riordinando tutto il materiale che ha messo a disposizione lo storico fotografo Spertini di Lainate. Sto selezionando le immagini che riguardano la nostra città, un’anticipazione dei risultati si può vedere nel Museo della Stampa di Villa Litta - conclude - inoltre per favorire l’integrazione dei giovani e l’inclusione di nuovi volontari, ho pensato di coinvolgere alcune scuole nello studio, nella ricerca e nella digitalizzazione dell’archivio documentale dell’Associazione Amici di Villa Litta".