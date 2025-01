In prima linea nelle emergenze. Danilo Esposito ora è Cavaliere

Danilo Esposito, 39 anni, è il simbolo di solidarietà e dedizione nel sud Milano grazie al suo instancabile impegno nella Croce Rossa italiana. Lo scorso novembre è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento conferitogli dal presidente Sergio Mattarella per il suo straordinario contributo durante le numerose situazioni di emergenza compresa la pandemia, distinguendosi per la professionalità e dedizione all’aiuto del prossimo. "L’onorificenza è stata per me una grande emozione e uno stimolo per fare ancora di più", racconta Esposito. Il suo percorso nella Croce Rossa è cominciato nel 2003 all’età di 17 anni, nella componente giovani presso la sede di Noverasco, allora un piccolo centro con circa 100 volontari. Oggi, sotto la sua guida, il comitato Croce Rossa dell’area sud milanese è cresciuto fino a contare 300 volontari, 7 dipendenti e numerosi progetti nella nuova sede all’ingresso della città. "Guardavo sempre con ammirazione gli altri comitati. Oggi abbiamo costruito molto e siamo diventati un punto di riferimento" - spiega Danilo Esposito -. Nel corso degli anni ha coordinato interventi in diverse emergenze, dal crollo del palazzo in via Lomellina a Milano, al terremoto in Abruzzo e alle recenti alluvioni in Emilia. La sua dedizione lo ha portato a diventare commissario della delegazione nel 2012 e presidente del Comitato Croce Rossa locale dal 2016 al 2024.

Attualmente è vicepresidente del comitato, continuando a ispirare con il suo impegno. "La Croce Rossa è una mia grande passione - spiega il neo Cavaliere. - Essere volontario significa donare il proprio tempo alla comunità. Non c’è nulla di più gratificante che sentire il calore e la gratitudine delle persone durante situazioni di emergenza". Il comitato Croce Rossa dell’area sud milanese è diventato un punto di riferimento per i suoi numerosi progetti innovativi. Tra questi, la raccolta contro lo spreco alimentare, che permette di sostenere oltre 2mila famiglie a Opera, Rozzano e Locate Triulzi, l’unità di strada dedicata ai senzatetto di Milano e il recupero di un immobile confiscato alla mafia, trasformato oggi in un grande magazzino per le risposte alle emergenze. Danilo Esposito rappresenta la dimostrazione che, con dedizione e passione, è possibile raggiungere traguardi straordinari al servizio della comunità.

Mas.Sag.