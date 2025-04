In moto contro un’auto in sosta. Coppia ferita, lui è gravissimo

La moto, ormai fuori controllo, è finita contro un’automobile parcheggiata a lato della strada. L’impatto ha sbalzato in aria marito e moglie. La gita domenicale in sella sulle strade più belle del lago di Como si è trasformata improvvisamente in dramma. L’impatto sull’asfalto è stato violento e il conducente di cinquant’anni è ricoverato all’ospedale di Varese in condizioni disperate. La moglie è meno grave all’ospedale Sant’Anna.

Il viaggio era iniziato ieri mattina da Cinisello Balsamo dove i due vivono. Direzione altolago comasco e un giro sulle strada che portano verso la Svizzera. Da Como, dopo aver percorso la Statale Regina fino a Menaggio, per osservare gli scorci più belli del ramo comasco del lago, hanno deviato verso Porlezza. In via Osteno, all’altezza del civico 16 all’improvviso è avenuto l’incidente. La moto è finita contro un’auto parcheggiata a lato della strada e il volo è stato tremendo. Le condizioni del conducente cinquantenne sono apparse subito molto gravi. Vista la gravità della situazione, l’uomo è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese in codice rosso. La moglie, 52 anni, che viaggiava come passeggera, è stata invece ricoverata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Menaggio e i soccorritori.

Federico Magni