In moto contro un furgone: 51enne in prognosi riservata

Restano molto gravi le condizioni del motociclista 51enne rimasto vittima di un incidente sulla tangenziale ovest. Il bollettino medico che arriva dal pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano riferisce che "sono in corso accertamenti più approfonditi e le procedure di stabilizzazione. Si evidenziano al momento fratture multiple agli arti. Le condizioni sono gravi e la prognosi è riservata". L’incidente è accaduto ieri alle 11.30 sulla carreggiata nord della A51 (tangenziale ovest). La moto si è scontrata con un furgone per motivi al vaglio della polizia stradale di Milano intervenuta, sul posto per i rilievi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e l’eliambulanza. Ai soccorritori sono apparse subito gravi le condizioni del motociclista che è stato stabilizzato e trasportato con l’elicottero al Niguarda. Soccorso anche il conducente del furgone, un ragazzo di 23 anni che non ha avuto bisogno di ricovero.

Massimiliano Saggese