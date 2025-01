In fiamme una stufetta. Incendio e polemiche

L’incendio è divampato alle 21.40 di ieri al quinto piano di viale Sarca 363: in casa c’erano marito e moglie di 82 anni e il nipote di 9, che sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare gravi conseguenze; in ospedale per aver inalato fumo altri sei inquilini. Il rogo, provocato da una stufetta, ha generato l’evacuazione dello stabile popolare, anche se le prime famiglie, assistite dai carabinieri della stazione Greco Milanese e dalla Protezione civile, sono rientrate già dopo mezzanotte, al termine delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. Rientrata l’emergenza, sono rimaste le lamentele dei residenti per i cronici problemi legati alla sicurezza e alla manutenzione degli impianti elettrici. "Aler deve programmare interventi strutturali e non mettere soltanto pezze", il commento di Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd.