Anteprima d’Estate di Artigiano in Fiera. Riecco la Zona Rossa

Torna in occasione di Anteprima d’Estate, l’evento organizzato da Artigianato in Fiera dal 29 maggio al 2 giugno, la Zona Rossa intorno ai padiglioni di Fiera Milano Rho. Lo ha deciso la Prefettura nel corso di una riunione tra il prefetto Claudio Sgaraglia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Rho, Andrea Orlandi, oltre ai vertici di Fiera Milano Spa. La Zona Rossa prevede il divieto di stazionamento per chi assume comportamenti aggressivi o molesti e per chi è stato segnalato per reati in materia di stupefacenti, furti, rapine, danneggiamenti, porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Per questa prima edizione di Anteprima d’Estate sono previsti oltre 800 espositori da 50 Paesi e un’affluenza di oltre 270.000 visitatori. R.R.