In Duomo per la sanità pubblica

Partecipazione "oltre ogni attesa", dicono da Medicina democratica che organizzava, con l’adesione di associazioni e partiti d’opposizione al Pirellone come Pd, M5S e AVs: diverse centinaia di persone in Duomo alla manifestazione “Sani come un pesce? Il servizio sanitario nazionale, un bene irrinunciabile”. Il dem Pierfrancesco Majorino promette battaglia con "una legge d’iniziativa popolare". Il fondatore del Mario Negri Silvio Garattini ha definito l’intramoenia (prestazioni a pagamento negli ospedali pubblici, spesso scelta forzata per saltare le attese) "una vergogna che dobbiamo cambiare".