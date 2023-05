In campo Belloli, Navicello e Corisio Corsa a tre per la poltrona di sindaco

di Massimiliano Saggese

Sono tre i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma il 14 e il 15 maggio. Ricordiamo che le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, senza eventuale ballottaggio perché si tratta di un Comune inferiore a 15mila abitanti. Si tratta di Sonia Belloli candidata sindaco per la Lista civica Noi Cittadini, Giovanni Navicello, per la Lista Sei in Comune (centrodestra) e Yuri Corisio per la Lista civica Insieme. Qui i residenti sono 6552 e gli aventi diritto al voto sono 5360.

Alle ultime elezioni amministrative votarono in 2948 (55% , una percentuale molto bassa nonostante i candidati fossero anche 5 anni fa in tre). Sonia Belloli è sindaco uscente di Zibido san Giacomo e si ricandida al secondo mandato forte del 43,7%. A differenza di 5 anni fa ha ottenuto anche il sostegno del Movimento 5 stelle. Giovanni Luigi Navicello è l’imprenditore locale nel settore della ristorazione, dell’ospitalità extra alberghiera e della gestione immobiliare. Dal 2015 ha seguito i lavori delle Commissioni lavoro e attività produttive e ambiente, e in particolare dal 2018 ha contribuito ai lavori della Commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità. Yuri Corisio è impiegato tecnico presso un’azienda leader nella costruzione di macchine utensili dove si occupa di progettazione e sicurezza sul lavoro.

La sua famiglia è sempre stata appassionata di politica avendo come sogno un futuro migliore per le generazioni seguenti e gli ha trasmesso questo amore. Da anni attivo nel sociale dove tutti lo conoscono semplicemente come Yuri, è sempre stato vicino alla cittadinanza e soprattutto a chi ha più bisogno.

Ai candidati abbiamo posto i tre seguenti quesiti: 1) Perché ha deciso di ricandidarsi come sindaco? 2) Quali sono i punti qualificanti del suo programma? 3) Cosa la distingue dal suo avversario?