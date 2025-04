In 3 anni investiti 540mila euro nelle telecamere

Uno strumento di controllo del territorio, utile per fare da deterrente, ma anche per ricostruire a posteriori la dinamica di eventuali episodi di micro-criminalità. Con questa filosofia, negli ultimi tre anni San Giuliano ha investito 540mila euro nell’aggiornamento e potenziamento della videosorveglianza. I fondi sono andati a implementare sia le telecamere di contesto che quelle specifiche per la lettura delle targhe dei veicoli. Non solo. Con una recente variazione di bilancio, il Comune ha messo a budget ulteriori 100mila euro per cofinanziare, da parte di privati (cittadini e negozianti), l’installazione di occhi elettronici che verranno successivamente collegati alla centrale operativa della polizia locale. Il bando, coi dettagli e le modalità per accedere alle risorse economiche, sarà pubblicato a giugno. L’obiettivo è potenziare, in questo modo, anche i sistemi di controllo integrati, nati dalla sinergia tra pubblico e privato.

A.Z.