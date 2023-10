Imprese innovative in Lombardia, ecco quante sono e dove si trovano. Milano prima in Italia

Milano è la capitale dell’innovazione con 3.307 imprese innovative: 619 sono Pmi, aziende di piccole e medie dimensioni, 2.688 sono startup, iniziative imprenditoriali che provano a farsi strada nel mercato con prodotti o processi produttivi alternativi a quelli tradizione. La Lombardia è la prima regione italiana: la somma tra Pmi (809) e startup (3.718) è di 4.527. Il primato, certificato da Ener2Crowd, la piattaforma ed app leader in Italia per gli investimenti green, sulla base dei dati ufficiali provenienti dalle Camere di commercio aggiornati al 16 ottobre fotografa anche due limiti: la dipendenza lombarda da Milano e la percentuale ancora molto bassa di imprese innovative. Se, infatti, la Lombardia vale il 27,67% e Milano il 20,21% del totale nazionale, in entrambi i casi il rapporto tra le imprese innovative e il numero complessivo di attività presenti sul territorio è molto basso: l’1,11% a Milano e il 3,43% a livello lombardo. Segno che la strada verso l’innovazione è ancora molto lunga nonostante la crescita rilevata negli ultimi dieci anni: nel 2013, infatti, in Italia si contavano 1.493 imprese innovative, oggi 13.693 (13.682 startup e 2.681 Pmi).

Tra le prime dieci province più innovative del Paese c’è anche Brescia (1,8% del totale nazionale) con 294 imprese, ma le 242 startup e le 52 Pmi rappresentano appena lo 0,27% delle attività della provincia. Bergamo (12esima nella graduatoria italiana) ha all’attivo 273 imprese innovative, l’1,67%: 233 sono startup, 40 Pmi, lo 0,54% delle aziende del territorio. Fuori dalle migliori venti del ranking dell’innovazione tutte le altre province: Como si colloca al quarto posto a livello regionale per rapporto di imprese innovative sul totale a livello locale, 117 (98 startup e 19 Pmi), lo 0,23%. Segue Pavia con percentuali simili (0,22%) e 86 imprese innovative (71 startup, 15 Pmi). Monza-Varese (0,18%) e Lodi-Cremona (0,17%) presentano le medesime incidenze, ma numeri assoluti differenti.

In Brianza lavorano più imprese innovative (162, 142 startup e 20 Pmi) del Varesotto (117, 102 startup e 15 Pmi), così come Cremona (45, 38 startup e 7 Pmi) supera Lodi (26, 20 startup e 6 Pmi). Lecco conta 38 imprese innovative, lo 0,14% della provincia: 32 sono startup, 6 Pmi. Agli ultimi due posti si trovano Mantova e Sondrio: stesso rapporto, lo 0,11% di innovazione sul totale di imprese presenti nei territori, ma con una distanza significativa in termini di numeri. Mantova conta 48 imprese - 39 startup e 9 Pmi - mentre la Vatellina solo 14: 13 startup e una sola Pmi.