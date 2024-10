Imparare a difendersi per sentirsi più sicure

Appena il Comune apre le iscrizioni, in pochi giorni i posti si esauriscono. La richiesta per il corso di difesa personale femminile gratuito è tantissima e il Comune, proprio per questo, ha deciso di replicare l’iniziativa. Organizzato dalla polizia locale e promosso dall’assessorato alle Pari opportunità, il corso prevede quattro incontri, da novembre, il mercoledì sera dalle 21 alle 22.30 nella scuola di in via Mascherpa. Le iscrizioni, aperte sul sito istituzionale, chiudono il 30 ottobre. Il corso è rivolto a ragazze e donne dai 16 anni in su.

"Come promesso lo scorso maggio – dichiara Martina Villa, assessora alle Pari opportunità – riproponiamo il corso di difesa personale femminile, curato dalla polizia locale, che poi lavorerà anche con le ragazze delle scuole medie, come previsto dal Piano di diritto allo studio. Gli incontri di difesa personale femminile, molto richiesti e apprezzati dalle nostre cittadine – prosegue Villa –, sono utili per imparare tecniche di autodifesa e vivere con maggior sicurezza il proprio quotidiano, in casa e per strada, oltre ad accrescere fiducia in sé stesse e autostima. Per eliminare la violenza contro le donne – conclude l’assessora – ovviamente non sono sufficienti i corsi: serve lavorare ogni giorno sul cambiamento culturale, sul rispetto delle persone, sulle politiche per la parità di genere".

Le donne che hanno partecipato alle scorse iniziative hanno raccontato di aver acquisito, prima di tutto, più fiducia in se stesse e di essersi iscritte perché "se ne sentono tante, troppe aggressioni che finiscono anche in tragedie – raccontavano le partecipanti delle passate edizioni, anche le più giovani –. Anche solo camminare per strada, viaggiare sugli autobus, fermarsi davanti al portone di casa. Tutto ormai è un rischio. Bisogna tenersi pronte a tutto, purtroppo".

Francesca Grillo