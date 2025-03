Pellicano urbano, inaugurata la barca 100% elettrica che pulirà le acque di Darsena e Navigli

Milano, 4 marzo 2025 – Darsena e Navigli più puliti grazia al 'Pellicano urbano’, una imbarcazione 100% elettrica che può portare fino a sei persone, inaugurata oggi negli spazi dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI).

Pellicano Urbano, la prima imbarcazione elettrica dedicata alla pulizia della Darsena e dei Navigli

L'iniziativa, realizzata con la collaborazione di ANMI, è uno dei nuovi impegni di WAU!, l'associazione di attivismo civico We Are Urban che con i suoi volontari dal 2006 ha realizzato murales antismog, si è occupata di piantumazione di alberi e di attività di pulizia.

Primo viaggio di pulizia del Pellicano sarà il 16 marzo (è possibile iscriversi dal sito dell'associazione), nei giorni quindi in cui si svolge in fiera la manifestazione ‘Fà la cosa giusta’.

“Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo progetto che porta il nostro impegno anche sulle acque della Darsena e dei Navigli, - ha spiegato Andrea Amato, presidente di WAU! Milano presente all’inaugurazione -. Queste aree non sono solo luoghi simbolo della città, ma veri e propri punti di aggregazione e di vita sociale, che meritano di essere preservati e valorizzate”.

Al taglio del nastro hanno partecipato anche Marco Scavone, presidente dell'ANMI di Milano, l'assessora comunale alla Partecipazione Gaia Romani, il consigliere delegato della Città Metropolitana Roberto Maviglia, mentre l'assessora milanese al Verde, Elena Grandi, ha inviato un videomessaggio.

Non si ferma però qui l'attività di Wau! Milano, che con la Città metropolitana coinvolgerà studenti e volontari in azioni di rigenerazione e cura degli spazi di sua proprietà. La collaborazione è anche con Milanosport i cui dipendenti saranno impegnati in attività di pulizia e riqualificazione del Centro Sportivo di via Washington, e con lo studio legale Hogan Lovells che gestirà invece il coinvolgimento nelle attività di WAU! delle persone indirizzate verso un percorso di messa alla prova o di lavori socialmente utili.