Il weekend di “Ascari“ che gioca in casa sul circuito di Monza

Giugno di fuoco per le auto a guida autonoma del Politecnico. Mentre la MC20 Cielo sarà impegnata per la prima volta nella 1000 Miglia, domenica 18 giugno la campionessa mondiale Dallara Av-21 giocherà per la prima volta in casa, sul circuito di Monza per Mimo- Milano Monza Motor Show. Il pubblico assisterà, infatti, alla gara di Indy Autonomous Challenge su circuito di Formula 1. Ieri, in occasione del lancio della 1000-Mad, c’era anche Paul Mitchell, presidente Indy Autonomous Challenge. Due progetti distinti, ma che hanno al centro sempre la guida automa e il PoliMove.

Due mesi di prove in pista per “As.Car.I“, il pilota dei record del Politecnico, che richiama nella sigla il campione italiano di Formula Uno negli anni Cinquanta, Alberto Ascari, ma che è virtuale ed è stato creato “nei box“ dell’ateneo da ricercatori e prof di ingegneria dell’automazione, meccanica e informatica guidati da Sergio Savaresi. A gennaio l’ultimo record a Las Vegas: la loro Dallara Av-21 ha raggiunto infatti i 290 chilometri orari, velocità mai raggiunta prima da un’auto

senza pilota su pista, sfidando nove squadre provenienti da 17

università di sei Paesi e battendo il record strappato nell’aprile del 2022 allo Space Centre della Nasa di Cape Canaveral.

Dopo il primo posto anche a Las Vegas nel gennaio 2022 e a Dallas nel novembre 2022, si ritenterà l’impresa. “Ascari“ si allena ogni giorno sui simulatori di Città Studi e, sotto gara, pure di notte. "Lavoriamo sull’algoritmo per renderlo sempre più intelligente, per permettergli di affrontare gare sempre più complesse, comportandosi proprio come un pilota di Formula 1", sorridono dai box.

