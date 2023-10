Il verde in Piazza Duomo. Basta palme, ora si cambia

Piazza Duomo si prepara a voltare pagina dopo gli anni all’insegna di palme e banani pagati da Starbucks. Martedì prossimo, infatti, si chiuderà l’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione o collaborazione tecnica per l’area verde sul sagrato, dietro la statua dedicata a Vittorio Emanuele II. "L’attuale allestimento delle aiuole dovrà essere completamente rivisto, prevedendo una sostituzione della componente arborea delle palme", si legge nel testo dell’avviso pubblico. La scadenza per presentare le offerte è fissata il 31 ottobre e il 1° novembre l’apposita commissione comunale aprirà le buste con i progetti proposti per l’aiuola in Piazza Duomo. "Da questa estate in avanti abbiamo riscontrato un discreto interessa da parte dei privati", fanno sapere i tecnici comunali che ieri hanno partecipato alla commissione consiliare che aveva per tema proprio le sponsorizzazioni per il verde pubblico cittadino.

Il primo dato emerso in commissione, al di là del tema Piazza Duomo, è che in città ci sono più di 307 mila metri quadrati tra verde pubblico, aree cani, spazi gioco e aree destinate allo sport curati da cittadine e cittadini, enti, associazioni, società, condomini, comitati, nell’ambito del progetto “Cura e adotta il verde pubblico’’. "Ogni spazio curato da altri rappresenta, certo, anche un risparmio economico per l’amministrazione ma soprattutto, ed è quello che maggiormente ci interessa, testimonia la volontà di tanti e tante di partecipare alla manutenzione, al rispetto, alla bellezza e alla cura del bene comune", commenta l’assessora comunale al Verde Elena Grandi.

Sono 585 i contratti attivi a ottobre 2023. Due le forme possibili di partnership: la collaborazione tecnica (ad oggi sono 503) e la sponsorizzazione (82 quelle in corso). Tra i sottoscrittori, il 43% è rappresentato dai condomini che hanno in corso con il Comune 252 contratti: si tratta prevalentemente degli spazi antistanti i palazzi, come parterre alberati e aiuole. Le società private sono firmatarie di 186 contratti, spesso rotonde e aree attrezzate; 76 riguardano privati cittadini e cittadine; 61 associazioni e cooperative; 10 università e scuole. Per quanto riguarda invece le tipologie di verde preso in cura, 307 sono parterre, 248 aiuole e spazi verdi, 20 aree sportive, 4 aree cani, 4 rotonde e 2 aree gioco.

Dal 2012 a oggi, grazie alla collaborazione con i privati, è stato possibile realizzare o riqualificare decine di aree attrezzate tra cui 21 campi da basket, 7 aree cani, 8 spazi dedicati al gioco e un campo da stock sport, uno da baseball e uno da rugby.