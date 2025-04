Il tour “Tra Navigli e Ticino“. A Trezzano la prima tappa

Iniziano oggi alle 15, con ritrovo in via Rimembranze, gli eventi trezzanesi inseriti all’interno del progetto “Tra Navigli e Ticino”, una rassegna di promozione turistica alla scoperta di 12 Comuni. Il Comune di Abbiategrasso, in qualità di capofila, è stato premiato dal bando Lombardia Style per il progetto “Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità”. Gli altri Comuni sono Albairate, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo. "Un importante riconoscimento che sosterrà lo sviluppo e la promozione di eventi volti ad aumentare l’attrattività turistica della zona – spiegano gli organizzatori –. Il bando Lombardia Style è un’iniziativa dell’assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, nata con l’obiettivo di promuovere il territorio lombardo attraverso partenariati tra Comuni e incentivare la creazione di eventi e attività in grado di attrarre turisti, anche in periodi dell’anno meno frequentati, incrementando la presenza di visitatori durante tutto l’arco dell’anno".

Tante le iniziative in programma che seguono in particolare il tema enogastronomico territoriale, ma anche eventi sportivi, culturali, percorsi naturalistici, notti bianche, sagre, degustazioni e feste cittadine. Il finanziamento è di circa 118mila euro, per un progetto complessivo che conta oltre 166mila euro di investimento tra i Comuni. Oggi, con lo storico Aldo Marchesi, è in calendario “Trezzano sorprendici”, una passeggiata turistica che percorre le antiche strade cittadine, alla scoperta di chiese, Naviglio, ponti, ville, castelli e granai. L’iniziativa è gratuita e non è necessaria la prenotazione. Tra i prossimi appuntamenti primaverili: Festa del Perdono a Corbetta (fino al 27 aprile), Rassegna concertistica a Ozzero (dall’11 maggio) e Festival di Primavera a Zibido e Vermezzo (dal 23 maggio).

Francesca Grillo