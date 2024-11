Il taxi storico correrà in Africa, un rally per i diritti delle donne: “Sarà l’avventura della vita”

Milano – Dal 2014, nel suo onorato servizio come taxi, ha percorso 400mila chilometri scarrozzando milanesi e turisti nella frenetica metropoli. Ma fra meno di due mesi la Toyota Prius, che per 10 anni è stata in forza al consorzio 026969 (riunisce 1.400 tassisti), si cimenterà in un itinerario off road in un altro continente.

L’auto bianca è stata infatti selezionata per partecipare alla Rust2Dakar: un charity rally che si snoderà lungo un percorso di circa 5mila chilometri attraversando cinque stati africani, dal Marocco alla Guinea Bissau, passando per Mauritania, Senegal e Gambia. All’iniziativa, promossa dall’associazione Tavolo 8 Odv e giunta alla quinta edizione, parteciperanno 20 squadre selezionate fra numerose richieste da tutta Italia. Nelle precedenti edizioni si è unita persino un’ambulanza, ma è la prima volta per un taxi dal motore ibrido. Ad alternarsi al volante, per circa due settimane, fra fine 2024 e inizio 2025, ci saranno il 35enne Eros Tassan, addetto commerciale dello 026969, e l’amico tassista Riccardo Dal Conte, 37, pronti ad affrontare quella che definiscono “l’avventura della vita”.

C’è il fascino dell’itinerario, fra i luoghi memorabili della vecchia Paris-Dakar, “una sfida incredibile per chi la vive, qualcosa di irraggiungibile per chi resta a casa” nelle parole del pilota belga Jacky Ickx. Ma qui l’agonismo e l’adrenalina non c’entrano. “Non è assolutamente una gara di velocità, non c’è competizione. Non c’è neppure assistenza meccanica o di altro tipo. La sfida sarà dietro ogni angolo, deserto, montagna, foresta per realizzare un obiettivo nobilissimo - puntualizza Tassan - Il nostro taxi non tornerà più a Milano, rimarrà in Africa, nella martoriata regione della Casamance, nel sud del Senegal per un progetto di empowerment femminile. Sarà guidato da donne della Plateforme des femmes pour la Paix en Casamance che hanno conseguito la patente di guida con la collaborazione della Tavolo 8 Odv. L’anno prossimo costituiranno una cooperativa di taxi femminile, grazie anche ai veicoli della Rust2Dakar 2024”.

Il team partirà il 26 dicembre a Genova a bordo di un traghetto con destinazione Tangeri, Marocco, dove è prevista la partenza del rally benefico, che si concluderà alla frontiera della Guinea Bissau il 10 gennaio 2025. I 54 concorrenti, divisi in 20 squadre a bordo sia di automobili che di moto, avranno la fortuna di ammirare la straordinaria tavolozza di colori e paesaggi che si alternano nell’immenso continente africano. Giunti a destinazione, i veicoli rimarranno a disposizione dell’associazione Tavolo 8 Odv per essere usati nei diversi progetti di cooperazione o utilizzati per finanziare gli stessi, con la finalità di favorire lo sviluppo sociale ed economico in Senegal e Guinea Bissau, Paesi dove la onlus opera da 25 anni.