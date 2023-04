Il servizio in centro chiude per riqualificazione

La farmacia di via Vittorio Veneto si rifà il look e diventa più funzionale. I lavori inizieranno il 17 aprile, ma già dal 15 rimarrà chiusa per un mese fino al 21 maggio. In questo periodo, i locali saranno oggetto di una ristrutturazione completa che non sarà esclusivamente estetica. "Il risultato di questo restyling sarà quella di avere sul territorio una farmacia più moderna e accogliente, con più servizi per la salute e giornate dedicate alla consulenza personalizzata", ha annunciato il sindaco Simone Cairo. Il servizio di orario continuato, 7 giorni su 7, sarà preso in carico dalla farmacia comunale di via Tasso all’angolo con via Roma. Il presidio, che quindi per queste settimane assorbirà anche l’utenza di via Veneto, sarà attivo quindi dalle 830 alle 19.30 dal lunedì al sabato e dalle 9.30 alle 19 la domenica.La.La.