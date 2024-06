Il Quirinale, la casa degli italiani aperta a tutti. Soprattutto oggi

Melograni

Cara Nonna Paola oggi è la Festa della nostra Repubblica. Ricordo le bellissime riprese di “Oancheno“ gli scorsi anni e un Natale di qualche tempo fa dove la vostra trasmissione faceva vedere come il Palazzo del Quirinale era diventato “accessibile “ grazie alle scelte del Presidente. Che cosa ci farete vedere quest’anno? Io poi sono un nonno che vorrebbe tanto visitare il Palazzo con i miei due nipoti. Crede sia possibile? come? mi permetta di chiudere con "W la Repubblica, w le nostre Forze Armate".

Andrea Romano

Gentile nonno Andrea Romano, uno con un nome così a Roma deve proprio andare! Abbiamo dedicato più di una puntata al 2 giugno, allo splendido lavoro del nostro Capo dello Stato, al Palazzo (che è la vera Casa degli Italiani e perciò è giusto che sia la più accessibile). Può trovare tutto scaricandolo da Raiplay (è gratis ed è semplicissimo). Per questo oggi non faremo altro, perché la Rai provvederà benissimo con tante altre trasmissioni. Noi stamattina (Rai 3 alle 10,15) vi presentiamo Patch Adams, il mitico clown che fa sorridere i bambini malati. E ne siamo molto fieri. E siamo anche orgogliosi del nostro lavoro perché abbiamo ricevuto la scorsa settimana, da parte della diocesi di Nocera, il premio Eunghelion che va ad aggiungersi ai precedenti 9 riconoscimenti (non pochi in 4 anni e mezzo di lavoro). È il nostro modo per festeggiare la Repubblica. Io stamattina sarò ai Fori Imperiali per seguire la sfilata, è il mio modo di rendere omaggio ai militari italiani che aiutano, in tutto il mondo, civili in difficoltà, a volte rischiando la vita e molti di loro perdendo autonomia e mobilità. Oancheno ha viaggiato in lungo e in largo per raccontare quanto i soldati italiani si prodigano per chi ha bisogno, e quanto sono amati!

W la Repubblica!

Sua Nonna Paola

