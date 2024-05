Il punteruolo alla gola: "I soldi o ti ammazzo"

Prima le frasi deliranti sul marciapiedi di corso Buenos Aires: "Dovete pagare tutti, italiani di m.". Poi il raid improvviso e potenzialmente molto pericoloso. A interromperlo giusto in tempo ci hanno pensato due agenti in borghese del commissariato Villa San Giovanni, impegnati in un servizio anti-spaccio. L’aggressore, il diciannovenne somalo Faarah A., è stato arrestato per tentata rapina aggravata e tentata violenza sessuale. L’episodio è andato in scena qualche minuto prima delle 18 di lunedì: i poliziotti hanno subito notato l’atteggiamento molesto del ragazzo e hanno deciso di seguirne i movimenti in piazza Oberdan. A un certo punto, il diciannovenne ha puntato due giovani che stavano fumando una sigaretta vicino alle scale che portano alla fermata Porta Venezia del metrò: prima ha cercato un approccio intimo con lei; poi ha tirato fuori un punteruolo e l’ha puntato alla gola di lui, urlando "Datemi i soldi o ti ammazzo".

L’intervento degli agenti ha impedito al somalo di affondare la punta nel collo. D’intesa con il pm di turno Giovanni Polizzi, A. è stato portato a San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.