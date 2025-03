Il progetto passa dal Consiglio in commissione

Il semaforo verde in consiglio comunale l’altra sera, per il progetto della maxi vasca di laminazione del torrente Molgora fra Bussero, Gorgonzola e Pessano con Bornago nuovo passaggio pubblico, stavolta in commissione territorio, sempre a Gorgonzola. L’esame del progetto, ormai nel pieno dell’iter e che dovrebbe essere realizzato entro il 2029, è fissato per mercoledì alle 19,30 in municipio. Non si esclude, successivamente, un nuovo passaggio in consiglio. L’ok sostanziale alla struttura è arrivato a corredo dell’approvazione del piano per la prevenzione del rischio idraulico.

Ma dalla minoranza è arrivata la richiesta di un punto dedicato di qui alle prossime settimane, per ulteriori approfondimenti. Alla commissione di mercoledì sarà presente anche l’assessore all’Ambiente Alberto Villa. Il progetto al vaglio resta per ora quello illustrato a Bussero un mese fa: 45 ettari l’area interessata a cavallo dei tre Comuni, e 36 milioni e mezzo di finanziamento già sul piatto.

L’oggetto del contendere, la previsione di una "collina" di materiale da scavo alta fra i 20 e i 25 metri che, da prima ipotesi, si prevede di lasciare in loco. Su questo specifico aspetto il confronto è in atto. Una delle ipotesi al vaglio quella di "ripartire" la terra cavata fra Comuni: in questo senso si sta muovendo il sindaco di Bussero Massimo Vadori, che in queste settimane sta contattando i colleghi e sondando disponibilità. Ma il confronto è aperto anche in sede regionale. Sull’utilità dell’impianto linea unanime fra comuni. Il piano del rischio idraulico approvato a Gorgonzola "fotografa" il rischio esondazione con o senza vasca: "Nella zona maggiormente critica della città, e in assenza di misure strutturali, rischiamo ancora il metro e mezzo d’acqua".

M.A.